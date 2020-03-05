Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Активисты общественной правозащитной инициативы Free Dr Kuzmenko принесли обращение на имя Рябошакпи, в котором они высказывают недовольство "некомпетентностью и враньем" прокурора в данном деле Сергея Зузака.

"Руслан Георгиевич, вы имеете шанс сделать все правильно и отпустить женщину к своей семье и сыну, врача - к своим пациентам. Для этого достаточно будет воспользоваться статьей 36 УПК Украины", - говорится в обращении активистов.

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Фото/видео - Олег Богачук

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.