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05.03.20 14:26

"Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти". СКРИНШОТЫ

Новоназначенный министр Кабинета министров Олег Немчинов, который занял эту должность вместо Дмитрия Дубилета, во время президентской кампании 2019 года был ярым сторонником пятого президента Украины Петра Порошенко и весьма нелестно отзывался о Владимире Зеленском, когда тот еще был кандидатом в президенты.

Об этом свидетельствуют публикации на странице чиновника в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Немчинов называл Зеленского "Голобородько" и "резидентом", постил материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения касательно его преданности стране.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 01
Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 02

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Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 03
Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 04

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 05

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 06

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 07

Также Олег Немчинов в июне 2019 принимал участие в "праймериз" Европейской солидарности.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 08

В день выборов президента, 21 апреля 2019 года, он выложил фото с избирательного участка, и плашкой "Проголосував" - сторонников Петра Порошенко.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 09

Немчинов, который стал министром по протекции своего друга-премьера Дениса Шмыгаля, "отмечал" дружбу с Шмыгалем в Facebook и благодарил последнего за это.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 10

Сам Немчинов уже прокомментировал обвинения в свой адрес по отношению к команде Зеленского.

"Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют! "Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 11

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

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