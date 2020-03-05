"Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти". СКРИНШОТЫ

Об этом свидетельствуют публикации на странице чиновника в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Немчинов называл Зеленского "Голобородько" и "резидентом", постил материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения касательно его преданности стране.





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Также Олег Немчинов в июне 2019 принимал участие в "праймериз" Европейской солидарности.

В день выборов президента, 21 апреля 2019 года, он выложил фото с избирательного участка, и плашкой "Проголосував" - сторонников Петра Порошенко.

Немчинов, который стал министром по протекции своего друга-премьера Дениса Шмыгаля, "отмечал" дружбу с Шмыгалем в Facebook и благодарил последнего за это.

Сам Немчинов уже прокомментировал обвинения в свой адрес по отношению к команде Зеленского.

"Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют! "Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.