Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Из собственных источников нам удалось узнать кого именно задержали сегодня в Борисполе. Зовут Зураб Тавберидзе. Он уже давно в розыске. По полученной информации, на его счету около 600 угонов автомобилей. Кстати, его брат в РФ отбывает наказание за такое же преступление", - говорится в сообщении.





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О подробностях случившегося также рассказали в полиции.

Сегодня утром бориспольские патрульные получили ориентировку: из столицы в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского.

Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентировке и потребовал остановиться. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения.

Путем блокирования улице Киевский Шлях автомобиль был остановлен.

Однако нарушитель никого не подпускал, угрожая застрелить себя из предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан бойцами КОРДа.

Во время преследования указанного водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы в больницу. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.





