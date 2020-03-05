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05.03.20 16:19

Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

На Полтавщине Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня вступает в дежурство на базе ГСЧС. Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Медики продемонстрировали Президенту порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов. Роль пациента при этом сыграл заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Владимир Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами. "Этот вертолет - только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится - мы будем готовы ", - отметил Глава государства.

Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 01
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 02
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 03
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 04
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 05
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 06

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