Пограничники в Краматорске задержали террориста "ДНР". ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил выявили гражданина Украины, который в 2014 году принимал активное участие в преступлениях на территории Донецкой области в составе незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Бывший боевик пытался скрыться от правосудия в Краматорске. Теперь его ожидает наказание, предусмотренное ст. 260 УК "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

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С начала года оперативные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы обнаружили 23 человека, причастных к преступлениям против государства и деятельности в НВФ. Также начато 22 уголовных производства. Относительно 10 человек уже приняты обвинительные приговоры судов, в отношении других лиц – материалы находятся в судебном разбирательстве.