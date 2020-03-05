Фонд госимущества эвакуировали из-за сообщения о минировании. ФОТО

Об написал в Фейсбуке глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, впервые в истории Фонда государственного имущества Украины, поступил анонимный звонок о заминировании здания. Люди эвакуированы", — написал он.

Сенниченко считает, что звонок о минировании может свидетельствовать о попытке запугать руководство Фонда.

"Мы продолжаем борьбу с коррупционными схемами. Прозрачной приватизации и аренде быть", – добавил он.

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