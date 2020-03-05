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05.03.20 22:52

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

5 марта 2020 года на внеочередном заседании ВР была проголосовано постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

Процесс увольнения в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 01

Предложение выразить недоверие Рябошапке высказал "слуга народа" Бужанский

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 02

Фракция "Батькивщины"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 03

Власенко и Бондарев 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 04

Тимошенко и Власенко

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 05

"Слуги народа" смотрят в ВР трансляцию из ВР

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 06
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 07

"Слуги народа" 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 08

Стефанчук, Арахамия и Разумков

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 09
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 10

Рябошапка перед отставкой 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 11

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 12

Фракция "Слуги народа" - некоторые до последнего думали не голосовать за отставку Рябошапки


Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 13

Экс-замгенпрокурора Кузьмин 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 14
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 15

Новинский с коллегами

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 16

Депутаты слушают Рябошапку

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 17

Фракция "Голоса" 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 18

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 19
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 20
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 21
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 22

После короткого выступления Рябошапка ушел из ВР, не став отвечать на вопросы депутатов

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 23

"Слуга народа" Красов пожал руку уволенному Генпрокурору

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 24
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 25

"Слуги народа" расмтривают карты и планеты

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 26

Совещание "слуг народа"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 27
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 28
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 29
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 30

Фракция "слуг народа"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 31

Парубий и Порошенко 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 32
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 33

Торжествующие Дубинский и Бужанский после отставки Рябошапки

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 34

Пустое кресло, в которм сидел Рябошапка. Сейчас место генпрокурора вакантно

Фото - Цензор.НЕТ

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