Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 6 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Рядом с девушкой и Богдановием лежали шарики с закисью азота: предварительно, ребята отравились веселящим газом.

"Шахматиста и его подругу, погибших в Москве, нашли с пакетами на головах. Скорую вызывали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления", - говорится в посте.

Александра училась в МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выступала за Украину.

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Фото: Mash

Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам - несколько дней назад он выступил за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся резкой критике и даже оказался в базе "Миротворца".