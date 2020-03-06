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06.03.20 10:11

Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили на Львовщине деятельность группировки, участники которой занимались незаконным сбытом средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, противоправный бизнес организовал владелец одной из львовских туристических фирм вместе со своим знакомым бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял ее в Украину. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были преимущественно представители местных криминальных кругов. Как курьера злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного.

Владельца туристической фирмы правоохранители задержали в центре Львова во время очередной попытки сбыта двух пистолетов-автоматов "Скорпион" и двух пистолетов "Glock" и "Lager" иностранного производства, четырех магазинов, патронов к ним. За нелегальный товар злоумышленник планировал получить $8700.

Во время пяти обысков, проведенных по месту жительства участников группы во Львове и области, изъят автомат АК-47, пистолет "Smith and Wesson", граната, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов, более $2 тыс. и паспорт выданный иностранной организацией.

Сейчас обнаруженные средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

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Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ 01
Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ 02
Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ 03
Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ 04
Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ 05
Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ 06

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