Сотни людей вышли на акцию против приватизации госпредприятия "Артемсоль". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вільне радіо".

Так, люди собрались на протест под зданием администрации предприятия.

"Есть примеры того, что приватизация проходит не так, как хотелось бы. У нас есть пример "Доломитника" в Северске и многих предприятий, где было много людей из нашего города. В Северске разобрали полностью. Выжженная земля. Поэтому пугает просто перспектива", - рассказывает один из митингующих Роман.

"Если бы это был Краматорск или Харьков, или большой город, где можно устроиться на работу. Вот не понравилось - развернулся и ушел. А здесь - мы работаем по большей части здесь", - добавляет другой участник акции протеста Артем.

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К митингующим присоединился председатель Соледарской ОТГ Александр Степаненко.

"Наше уникальное месторождение разрабатывается с 1881 года по настоящее время и отработано всего лишь 3%. Трёхтысячній коллектив - уникален. Он может работать даже без руководства, которое присылают нам сюда дважды в год. Об этом только не знают те, кто принимал это решение в Киеве. И у меня три недели назад был разговор с главой области, мы говорили именно о государственном предприятии", - обратился к людям Степаненко.

Во время акции начали сбор подписей местных под обращением в Кабмин и к Президенту об отмене решения о приватизации. Поддержать это письмо можно будет в течение нескольких дней. Обращение оставят на проходной главном здании, чтобы поставить подписи смогли все желающие.

На следующей неделе в Соледаре соберут внеочередную сессию городского совета, чтобы от депутатского корпуса поддержать коллектив государственного предприятия и выступить против приватизации.

Отметим, накануне митинга коллектив предприятия записал видеообращение к президенту Украины с просьбой отменить приватизацию.



Фото: сайт Вільне Радіо

"Артемовское месторождение каменной соли - это национальное богатство всего народа Украины. Мы верим, что государственное управление может быть эффективным, а все обвинения Гончарука в коррупции и манипуляциях цен на рынке - заслуги менеджмента, периодически засылает профильное министерство. За 5 лет у нас 8 раз изменелись руководители, задачей которых было обанкротить и вывести предприятие из государственной собственности", - отмечают в обращении.

ГП "Артемсоль" действительно один из крупнейших работодателей Соледарской ОТГ.

Напомним, 3 марта Кабинет министров Украины принял решение передать несколько сотен государственных предприятий на приватизацию. Среди них и ГП "Артемсоль". Тогдашний глава правительства Алексей Гончарук объяснил, что это необходимостью устранения коррупции на предприятии.

Чиновник назвал ГП "Артемсоль" и еще несколько предприятий в стране "коррупционными кормушками". Предыдущее правительство запланировало продать крупнейшего поставщика соли в стране уже в этом году через прозрачный аукцион.

Добавим, в ноябре 2019 "Артемсоль" оштрафовали более чем 13 млн гривен за манипуляцию с ценами в договорах. Кроме того, чиновники госпредприятия фигурируют в деле о вымогательстве денег с победителей тендеров.