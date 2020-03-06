Масштабный механизм финансирования террористов "ЛНР" через системы электронных платежей блокировала СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой "ЛНР", они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С его помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы и использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.

Под непосредственным кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" на временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействованы почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

Злоумышленники за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам временно оккупированных районов Луганщины "услуги" по перечислению и получению денег, в частности, с подконтрольных украинской власти территорий. С прибыли организаторы платили "налоги" в фейковые госорганы псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование "МГБ ДНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.

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Задокументировано, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБ Украины заблокированы карточные счета, которые использовали организаторы для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн грн.

Сейчас руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

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