Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
06.03.20 15:48

Масштабный механизм финансирования террористов "ЛНР" через системы электронных платежей блокировала СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой "ЛНР", они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С его помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы и использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.

Под непосредственным кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" на временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействованы почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

Злоумышленники за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам временно оккупированных районов Луганщины "услуги" по перечислению и получению денег, в частности, с подконтрольных украинской власти территорий. С прибыли организаторы платили "налоги" в фейковые госорганы псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование "МГБ ДНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группировка, торговавшая оружием, разоблачена на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задокументировано, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБ Украины заблокированы карточные счета, которые использовали организаторы для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн грн.

Сейчас руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ заявили, что рассказавший про спецопероацию по ликвидации Гиви Олег Сугерей у них не служит и никогда не служил

Масштабный механизм финансирования террористов ЛНР через системы электронных платежей блокировала СБУ 01
Масштабный механизм финансирования террористов ЛНР через системы электронных платежей блокировала СБУ 02
Масштабный механизм финансирования террористов ЛНР через системы электронных платежей блокировала СБУ 03
Масштабный механизм финансирования террористов ЛНР через системы электронных платежей блокировала СБУ 04
Масштабный механизм финансирования террористов ЛНР через системы электронных платежей блокировала СБУ 05
Масштабный механизм финансирования террористов ЛНР через системы электронных платежей блокировала СБУ 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100