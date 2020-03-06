Песня о подаче воды в оккупированный Крым, бег на месте, платформа примирения по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Песня о подаче воды в оккупированный Крым

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"

Хуже не будет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский. ВИДЕО

Вообще ничего не было

Читайте на "Цензор.НЕТ": В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук

Поиск министров

- Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать в Кабмине?

Бег на месте

В смысле отставка?

"Эх, опять в массовку"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО

Новые лица

Платформа примирения

Все дело в голове...

Верной дорогой идет "товарищ"...

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