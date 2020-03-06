Песня о подаче воды в оккупированный Крым, бег на месте, платформа примирения по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Песня о подаче воды в оккупированный Крым
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
Хуже не будет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский. ВИДЕО
Вообще ничего не было
Читайте на "Цензор.НЕТ": В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук
Поиск министров
- Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать в Кабмине?
Бег на месте
В смысле отставка?
"Эх, опять в массовку"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО
Новые лица
Платформа примирения
Все дело в голове...
Верной дорогой идет "товарищ"...
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