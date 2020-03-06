Украинского воина 58-й ОМБ Владимира Черненко похоронили 6 марта на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Новгород-Северской РГА.

Владимир Черненко, 1995 года рождения, старший сержант, главный сержант 1-го взвода 1-й роты 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 3 марта в 17.40 в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области от смертельного ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Владимир Черненко родился 28.01.1995 года. Происходил из многодетной семьи. Был призван на военную службу 15.05.2015 года, с 01.03.2017 проходил службу по контракту в 58-й ОМПБр.

У него осталось двое братьев и три сестры.

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