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06.03.20 19:23

Зеленский посидел за рулем "КрАЗа". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на испытаниях техники "АвтоКрАЗ" в Кременчуге Полтавской области.

Зеленский посидел за рулем "КрАЗа". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главе государства продемонстрировали испытания техники на специальном полигоне и образцы продукции предприятия. Техника передвигалась с препятствиями на суше и в воде, двигалась с большим наклоном и показала качество деталей, в частности двигателя", — сказано в сообщении.

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Президент положительно оценил презентацию и возможности техники.

"Эти испытания действительно впечатляют", — сказал Зеленский.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил объявленного ГБР в розыск Жеваго "выйти на связь". "Мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы", — сказал он.

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