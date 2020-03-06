Воин 93-й ОМБ Дмитрий Фирсов погиб на Донбассе 6 марта. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 93-й ОМБр.

"С большой скорбью и болью в сердце мы сообщаем, что сегодня 93 бригада Холодный Яр пятый раз за эту ротацию теряет бойца!

Во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет.

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До войны "Фирс" вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими террористами взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду, которая стала для него родным домом в прямом и переносном смысле. Ведь в графе "домашний адрес" он отмечал номер нашей воинской части.

"Все началось, когда мы вместе эвакуировали наших ребят из "Иловайского котла" в составе батальона Донбасс. Затем, в конце октября, мы попали в 93 бригаду. 11 января 2015 мы зашли в Донецкий аэропорт. "Фирс" был чрезвычайно фартовый, я вообще удивляюсь, как он тогда выжил! Еще мы воевали в окрестностях Донецкого аэропорта. Вместе с ним принимали высоту 93-17. Это так называемый "Муравейник" - насыпь возле взлетной полосы ДАПа. Ее держали "сепары", а мы их оттуда выбили. До сих пор взлетная полоса контролируется украинскими войсками с этой высоты. Он был настоящим воином. Ушел на фронт обычным солдатом, но затем дослужился до офицера", - вспоминает Дмитрий, побратим по оружию с позывным" Грач ".

"Это была бесшабашнный человек, в хорошем смысле этого слова. Он был смелый, бесстрашный. Прекрасно владел искусством войны.

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Во время боев в Невельском Донецкой он уже взрывался в БМП на противотанковой мине. Но тогда был только контужен. Это было летом 2015 года. Затем, осенью, на том же направлении во время разведывательного выхода он снова взорвался - тогда повредил ногу и глаз. Тогда один боец ​​погиб - мой командир взвода - Андрей Фигурный с позывным "Лем". А "Фирс" получил ранения. Затем мы больше года воевали в Крымском у Бахмутской трассы. Также Дмитрий держал оборону в районе Новотроицкого, Новоселовки Второй, и снова на Бахмутский трассе, где и погиб ", - вспоминает побратим с позывным "Слон".

"Фирс" участвовал в международных учениях - ORBITAL и Combined Resolve.

"Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой ", - сказал о гибели бойца командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

Хоронить Героя в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров", - отмечается в сообщении.