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07.03.20 14:53

Зеленский появился на обложке The Guardian. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. На заглавном фото президент Украины сидит на столе и смеется.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в самом журнале размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

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Журнал вышел в печать в субботу, 7 марта. Внутри размещены еще два снимка с Владимиром Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит одну руку в кармане.

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Отметим, что 6 марта Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, правда она не уточила, какого именно. Пресс-секретарь разместила в сети Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера. "Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - подписала снимки Мендель.

 
 
 
 
 
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Завтра у Президента @zelenskiy_official обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент :)

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

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