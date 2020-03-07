Зеленский появился на обложке The Guardian. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в самом журнале размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

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Журнал вышел в печать в субботу, 7 марта. Внутри размещены еще два снимка с Владимиром Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит одну руку в кармане.











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Отметим, что 6 марта Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, правда она не уточила, какого именно. Пресс-секретарь разместила в сети Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера. "Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - подписала снимки Мендель.