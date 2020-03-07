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07.03.20 19:13

"Пошел нхй. Пошел нхй еще разок", - "слуга народа" Дубинский общается с гражданами. СКРИНШОТ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский обругал одного из комментаторов, а потом повторил под его постом.

Скриншот общения с нардепом выложил в Facebook аналитик Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) и политик Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.

На скриншоте видно, что Дробот пишет: "Мне очень льстит, что Дубинского никто не защищает, кроме ботика. Тем не менее отвечу. Весь отчет по финансированию ХАЦ есть на нашем сайте. В отличие от отчетов грантов от Коломойского".

"Пошёл нхй. Так понятнее будет", - реагирует на это Дубинский.

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"Поговорили", - кратко охарактеризовал опубликованный скриншот аналитик ХАЦ.

Депутат оставил несколько комментариев под постом Дробота. В частности, он написал: "Пошёл нхй ещё разок".

Пошел нхй. Пошел нхй еще разок, - слуга народа Дубинский общается с гражданами 01

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