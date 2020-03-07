Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко. ФОТО

Об этом написал в Facebook адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.
Представлять Днепровский райсуд на совместных сборах судей местных общих судов Киева будут Юлия Викторовна Иванина, Александр Анатольевич Дзюба и Эдуард Михайлович Бовкун.
По информации Маселко, Иванина - судья Майдана, которая "бросила за решетку двух человек и еще двух лишила прав управления за поездку в Межигорье".
При этом в 2017 году ее рекомендовали уволить за грубые нарушения, но потом решение отменили и отстранили на 4 месяца.
Иванина сейчас проходит оценку и Общественный совет доброчестности утвердил вывод о ее недоброчестности.
Александр Дзюба был уволен Высшим советом правосудия, но Верховный Суд его восстановил.
"А еще он является подсудимым по делу о заведомо неправосудном решении. Его судит Бориспольский суд. Следующее заседание 23.03 в 9:00", - отмечает адвокат.
Эдуард Бовкун - "вообще уникальный судья, которого еще в 2010 году поймали на взятке. Затем его 4 года судили. В 2016 году дело возвращено на доследование и его дальнейшая судьба неизвестна".
Как отмечает Маселко, к нему много вопросов по декларированию, а 17 марта Высший совет правосудия будет решать, назначать ли его судьей бессрочно.