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07.03.20 21:23

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко. ФОТО

Днепровский райсуд Киева выбрал судей Майдана представителями для определения делегатов от киевских судов на Съезд судей, на котором будет выбираться судья Конституционного суда.

Об этом написал в Facebook адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

Представлять Днепровский райсуд на совместных сборах судей местных общих судов Киева будут Юлия Викторовна Иванина, Александр Анатольевич Дзюба и Эдуард Михайлович Бовкун.

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 01

По информации Маселко, Иванина - судья Майдана, которая "бросила за решетку двух человек и еще двух лишила прав управления за поездку в Межигорье".

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При этом в 2017 году ее рекомендовали уволить за грубые нарушения, но потом решение отменили и отстранили на 4 месяца.

Иванина сейчас проходит оценку и Общественный совет доброчестности утвердил вывод о ее недоброчестности.

Александр Дзюба был уволен Высшим советом правосудия, но Верховный Суд его восстановил.

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 02

"А еще он является подсудимым по делу о заведомо неправосудном решении. Его судит Бориспольский суд. Следующее заседание 23.03 в 9:00", - отмечает адвокат.

Эдуард Бовкун - "вообще уникальный судья, которого еще в 2010 году поймали на взятке. Затем его 4 года судили. В 2016 году дело возвращено на доследование и его дальнейшая судьба неизвестна".

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 03

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Как отмечает Маселко, к нему много вопросов по декларированию, а 17 марта Высший совет правосудия будет решать, назначать ли его судьей бессрочно.

Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 04
Делегатов на Съезд судей от Днепровского райсуда Киева будут определять судьи Майдана Иванина, Дзюба и Бовкун, - адвокат Маселко 05

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