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08.03.20 11:30

Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, ночью пограничники Львовского отряда обнаружили значительную сумму наличных средств в валюте, которую 37-летний гражданин Украины пытался незаконно ввезти на территорию нашей страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время погранично-таможенного контроля автомобиля марки "Мерседес" в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов", пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение про углубленный осмотр автомобиля.

Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 01
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 02
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 03

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Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличность в размере около 240 тыс. долларов США и 500 тыс. евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 04
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 05
Пограничники обнаружили 500 тыс. евро и 240 тыс. долл. в автомобиле на Львовщине 06

В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

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