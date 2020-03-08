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08.03.20 14:47

Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге. ФОТОрепортаж

Накануне начала судебного процесса по делу о катастрофе малайзийского Боинга МН17, который должен начаться в Нидерландах 9 марта, родственники погибших устроили молчаливый протест в Гааге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, напротив посольства России в Гааге они поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии. Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов. Кроме родных погибших к акции также присоединились и простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.

Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 01
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 02
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 03
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 04
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 05
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 06
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 07
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 08
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 09
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 10
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 11
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 12
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 13
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 14
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 15
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 16
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 17
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 18
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 19
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 20
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 21
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 22
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 23
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 24
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 25
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 26
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 27
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 28
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 29
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 30
Родственники погибших в сбитом российскими террористами Боинге MH17 устроили молчаливый протест под посольством РФ в Гааге 31

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинскую команду в Совместной группе по расследованию крушения самолета МН17 возглавил замгенпрокурора Мамедов, - посол Ченцов

Напомним, суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

9 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков); генерал, а во время сбивания самолета полковник ГРУ Генерального штаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аккредитацию для освещения судебного процесса по катастрофе МН17 запросило более 400 представителей медиа, - судья

Один из подозреваемых - подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начало уголовного процесса по MH17 знаменует собой важную веху на пути привлечения к ответственности виновных, - заявление Евросоюза

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