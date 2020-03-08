Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
08.03.20 17:59

В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины. ФОТОрепортаж

7 марта в Практической гавани одесского порта состоялись торжественные мероприятия, посвященные выпуску старшинского состава Отделение военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 01

В этом году 31 курсант получил высшее образование по квалификационному уровню "младший специалист" и получил диплом и нагрудный знак. Сегодняшние выпускники будут проходить военную службу на боевых кораблях, катерах, в береговых частях Военно-Морских Сил ВС Украины.

В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 02
В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 03
В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 04
В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 05

К собравшимся с приветственным словом обратился командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Воронченко. В своей речи он отметил, насколько важными для отечественного флота являются специалисты старшинского состава, поскольку квалифицированные, хорошо подготовленные и мотивированные старшины - это основа флотских экипажей.

В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 06
В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 07
В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 08

Традиционно выпускники почтили минутой молчания память погибших воинов-побратимов, приняли присягу старшин, прошли торжественным маршем и сделали коллективное фото на память.

В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 09
В Одессе состоялся выпуск старшин ВМС Украины 10

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100