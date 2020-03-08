За сутки пограничники провели температурный скрининг более 125 тысяч человек, у двух диагностировали ОРВИ, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"По результатам прошедших суток пограничники проверили 125 368 человек. Зафиксировали два случая повышенной температуры у двух гражданок Украины в пунктах пропуска "Гремяч" и "Борисполь". По результатам дополнительной проверки врачи диагностировали у обеих женщин ОРВИ, признаки COVID-19 не обнаружены", - говорится в сообщении.

Всего с 25 февраля этого года проверено уже более 1,2 млн граждан.

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Напомним, в Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о 5 случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.

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