Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
08.03.20 21:47

За сутки пограничники провели температурный скрининг более 125 тысяч человек, у двух диагностировали ОРВИ, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, на КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом проводится круглосуточно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"По результатам прошедших суток пограничники проверили 125 368 человек. Зафиксировали два случая повышенной температуры у двух гражданок Украины в пунктах пропуска "Гремяч" и "Борисполь". По результатам дополнительной проверки врачи диагностировали у обеих женщин ОРВИ, признаки COVID-19 не обнаружены", - говорится в сообщении.

Всего с 25 февраля этого года проверено уже более 1,2 млн граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы

За сутки пограничники провели температурный скрининг более 125 тысяч человек, у двух диагностировали ОРВИ, - ГПСУ 01

Напомним, в Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о 5 случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.

Также читайте: ВОЗ направит в Украину миссию для изучения готовности реагирования на распространение коронавируса

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100