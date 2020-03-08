"Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове. ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Радіо Свобода, марш за права женщин стартовал 8 марта в 14:00 на площади Свободы, информирует Цензор.НЕТ. Участницы и участники прошли по центру города до площади Конституции. Целью акции организаторы называют привлечение внимания к нарушению прав женщин в Украине.

"Мы собираемся, чтобы напомнить, что всегда актуально обсуждать и находить решения проблем гендерного неравенства и угнетения женщин, которые проявляются в домашнем насилии, неравных условиях труда, оскорбительных шутках, сексистской рекламе", - рассказали организаторы марша.

Протест против проведения марша за права женщин выразили представители праворадикальной организации "Традиции и порядок". Около двух десятков членов организации сопровождали колонну во время движения и скандировали лозунг "Семья. Традиции. Порядок". Впрочем противники марша ограничились лишь словесным противостоянием.

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Марш прошел без инцидентов, по завершению часть митингующих самостоятельно покинула место проведения акции, тех же участников и участниц марша, которые опасались за свою безопасность, развезли в специальных автобусах в разные точки города.









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