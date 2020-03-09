В результате ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя девушка пассажир погибла на месте происшествия, еще двух пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты.

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