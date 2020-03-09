День рождения поэта Шевченко в оккупированном Симферополе: полиция РФ запретила петь гимн Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Люди пришли к бюсту поэта в одноименном парке с желтыми нарциссами, фиолетовыми ирисами, тюльпанами и другими цветами, украшенными желто-голубыми ленточками, а также зажгли лампадку у памятника.

Некоторые из присутствующих держали в руках украинские флажки. Люди фотографировались на фоне памятника, стараясь успеть это сделать до официальной церемонии, которую позже в парке организовали подконтрольные России "власти" оккупированного Крыма.

Представители "власти", прибывшие к памятнику Кобзарю, держали российский триколор.

В это время несколько женщин с украинской символикой в стороне начали тихо петь государственный гимн Украины. Но к ним тут же подошли два офицера полиции и начали спрашивать, "если у них официальное разрешение на проведение акции", предупредив об ответственности за "провокацию". Люди вынуждены были прекратить пение.

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