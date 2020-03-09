Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице. ФОТОрепортаж

Как говорится в пояснениях сути акции, крестный ход - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, чрезвычайно актуальна в условиях распространения по миру коронавируса", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Вежа.
Верующие МП собрались у Воскресенского храма на Хмельницком шоссе. Колонна проследовала до Спасо-Преображенского собора (ПЦУ), где как раз шла служба.
В конце концов сторонники МП расположились на площади Шевченко, где поставили столы, на которые разместили иконы. Там прошел молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.
По информации пресс-службы Винницкой епархии МП, в шествии приняли участие 7 тысяч человек. Отметим, что в публикации ничего не говорится о "традиционной реакции церкви" на эпидемии или коронавирусе, отмечается лишь "8 марта, в первое воскресенье Великого поста - Торжества Православия - прошел молитвенный крестный ход".
Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.