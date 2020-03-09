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09.03.20 16:22

Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице. ФОТОрепортаж

Несколько тысяч верующих Московского патриархата (МП) 8 марта приняли участие в крестном ходе в Виннице.

Как говорится в пояснениях сути акции, крестный ход - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, чрезвычайно актуальна в условиях распространения по миру коронавируса", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Вежа.

Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 01

Верующие МП собрались у Воскресенского храма на Хмельницком шоссе. Колонна проследовала до Спасо-Преображенского собора (ПЦУ), где как раз шла служба.

В конце концов сторонники МП расположились на площади Шевченко, где поставили столы, на которые разместили иконы. Там прошел молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.

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По информации пресс-службы Винницкой епархии МП, в шествии приняли участие 7 тысяч человек. Отметим, что в публикации ничего не говорится о "традиционной реакции церкви" на эпидемии или коронавирусе, отмечается лишь "8 марта, в первое воскресенье Великого поста - Торжества Православия - прошел молитвенный крестный ход".

Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 02
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 03
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 04
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 05
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 06

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 07
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 08
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 09
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 10
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 11
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 12

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 13
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 14
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 15
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 16
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 17
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 18
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 19

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 20
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 21
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 22
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 23
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 24
Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 25

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Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице 26
Фото: vinnytsia.church.ua

Отметим, что полиция пока не обнародовала информацию о мероприятии.

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