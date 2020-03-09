"Мы с вами!": в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты пришли под памятник Тараса Шевченко, чтобы выразить солидарность с украинским Крымом. Они держали флаги Украины, крымских татар, плакаты с лозунгами в поддержку украинцев в Крыму.

Перед собравшимися выступил Олег Сенцов.

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"День рождения Тараса Шевченко в 2014 году для жителей Крыма стал одним из главных дней борьбы против российской оккупации. 9 марта 2014 г. многие крымчане в разных городах Крыма вышли к памятнику Тараса Шевченко в знак сопротивления оккупации. В этот день были похищены организаторы движения "Евромайдан-Крым" Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, а через год, 9 марта 2015 года, были задержаны активисты Вельдар Шукурджиев, Александр Кравченко и другие, вышедшие с украинскими флагами. В течение шести лет оккупации в условиях систематического нарушения прав человека, политически мотивированных преследований, политики России на уничтожение украинской идентичности украинские граждане Крыма поддерживают независимую Украину, сохраняют украинский язык и культуру и оказывают мирное сопротивление оккупации. Сегодня для украинских граждан Крыма крайне важна поддержка государства и всего украинского общества. Приглашаем всех неравнодушных проявить солидарность с непокорёнными крымчанами, которые не смирились с оккупацией, чья борьба за украинский Крым продолжается", - заявили организаторы акции.

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