Министр юстиции Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонию в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению министра, в СИЗО Харькова - "стандартно бедновато, но без провалов. Пищу можно есть". Также он отметил, что некоторые заключенные находятся в СИЗО без приговора длительное время.









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"Местный рекордсмен - женщина, обвиняемая в заказе убийства, 8 лет в СИЗО, приговор в силу не вступил", - сообщил Мальська.





Колония №25, по словам министра юстиции является "флагманом "красных" тюрем". Доход производственных мощностей при учреждении - около 15 млн гривен в год.





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"Камеры", которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время "часа сна" включают классическую музыку, дисциплинарный изолятор как сказочный домик и многое другое", - написал Малюська.











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Министр отметил, что намерен продолжать "держать в тонусе" своими визитами украинские колонии и СИЗО.