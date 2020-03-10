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10.03.20 11:31

Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Италии после объявления карантина в связи с коронавирусом жители ряда городов в панике отправились в супермаркеты, в результате чего возникли огромные очереди.

Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает Цензор.НЕТ.

Люди скупают мыло, дезинфицирующие средства и алкоголь

Также пользуются спросом картофель, печенье, молоко, сахар и мука.

Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.

В то же время местные власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.

Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 01
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 02
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 03
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 04
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 05

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Агентство AFP также опубликовало снимки центральной части Рима, сделанные сегодня утром.

Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 06
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 07
Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах 08

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По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.

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