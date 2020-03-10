Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает Цензор.НЕТ.
Люди скупают мыло, дезинфицирующие средства и алкоголь
Также пользуются спросом картофель, печенье, молоко, сахар и мука.
Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.
В то же время местные власти призывают людей не паниковать, поскольку магазины будут открыты, несмотря на карантин.
Агентство AFP также опубликовало снимки центральной части Рима, сделанные сегодня утром.
По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.
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