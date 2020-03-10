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10.03.20 12:02

Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сергей Юлдашев, который приказом Генерального прокурора восстановлен в должности прокурора города Киева в соответствии с решением Днепропетровского окружного административного суда от 25.02.2020 г., приступил к исполнению служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 10 марта 2020, Сергей Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работе", - говорится в сообщении.

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"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", - отметил прокурор.

Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура 01
Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура 02

В 2015-м  Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца.

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