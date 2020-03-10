Раздели и обливали холодной водой: полиция на Херсонщине спасла от неадекватных матери и бабушки 6-летнюю девочку. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что о случившемся сообщили соседи, когда услышали крики ребенка, которого облили холодной водой. Прибыв на место, полицейские увидели девочку почти без одежды, замерзшую и грязную, которая не могла говорить от холода. Ребенка одели и успокоили. При этом мать с бабушкой вели себя неадекватно и бросались на окружающих. Полицейские сообщили о происшествии службу по делам детей и вызвали на место врачей.

Полицейские и соцработники осмотрели дом семьи, где не было нормальных условий для проживания ребенка. Помещение не отапливалось, света не было, все стены были в плесени, в комнатах стояла вонь, продуктов питания тоже не было.

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Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали. Ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

После проведения всех необходимых обследований и проверок будет решаться вопрос дальнейшей судьбы девочки, а также возможности ее матери и бабушки воспитывать ребенка.







