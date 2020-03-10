СБУ еще 24 февраля рекомендовала органам власти ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Коцюбинского сельсовета Ольга Матюшина, передает Цензор.НЕТ.

Матюшина опубликовала обращение СБУ в Кабинет министров от 24 февраля 2020 года с рекомендациями относительно минимизации рисков распространения коронавируса в Украине.

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"С целью минимизации рисков распространения вируса, предлагается учитывать в процессе реализации своих полномочий целесообразность временного ограничения проведения массовых мероприятий в Украине", - говорится в рекомендациях СБУ.