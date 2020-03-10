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10.03.20 15:02

В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ. ФОТОрепортаж

В Харькове на улице Бакулина, 6 отремонтировали фасад здания Научно-исследовательского института экологических проблем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Маяк.

Здание в стиле советского неоклассицизма было построено в 1955 году. Его решили осовременить за 24 миллиона 769 тысяч гривен, стоимость работ указана на сайте публичных закупок.

Так Институт экологических проблем выглядел раньше:

В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 01
В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 02
Фото: сайт Маяк

Фасад полностью видоизменили, облицевав серо-зеленой плиткой и установив пластиковые окна и двери. Теперь о сталинской архитектуре здесь не напоминает ничего. Издание считает, что теперь здание напоминает МАФ, а "к экологическим проблемам добавились эстетические".

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В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 03
В Харькове за 24,8 млн грн осовременили здание прошлого века. Теперь оно похоже на МАФ 04
Фото: сайт Маяк

Как пишет издание "Хмарочос", работы выполняла компания "Фасад-сервис". Эта же компания ремонтировала фасад харьковского Госпрома - памятки раннесоветского конструктивизма.

Фасад Госпрома существенно пострадал во время реконструкции в 2001 году, когда оригинальное остекление заменили стеклопакетами. Из-за этого здание было исключено из списка памятников ЮНЕСКО. К 90-летию Госпрома в 2018 фасад отремонтировали заново, чем, собственно, и занималась компания "Фасад-сервис".

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