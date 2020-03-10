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10.03.20 16:15

Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ. ФОТО

Журналист Андрей Цаплиенко показал, какие ранения получили украинские военные в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на грузовик ГАЗ-66 под Песками. Внимание, новость содержит материалы, которые не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Цаплиенко в фейсбуке.

"Долго думал, публиковать ли эти фото. Но, на мой взгляд, ситуация на фронте и, особенно, в тылу, требует того, чтобы общество знало: потери во время "перемирия" приближаются к уровню 2015 года", - написал он.

Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ 01

Напомним, сегодня в результате попадания наемников РФ противотанковой управляемой ракетой в автомобиль украинских воинов в районе Песков (Донецкая область) двое военных погибли, 11 получили ранения разной степени тяжести.

Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ 02

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