Атака оккупантов под Песками: журналист Цаплиенко показал ранения украинских воинов после попадания ПТУР в автомобиль ВСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Цаплиенко в фейсбуке.

"Долго думал, публиковать ли эти фото. Но, на мой взгляд, ситуация на фронте и, особенно, в тылу, требует того, чтобы общество знало: потери во время "перемирия" приближаются к уровню 2015 года", - написал он.

Напомним, сегодня в результате попадания наемников РФ противотанковой управляемой ракетой в автомобиль украинских воинов в районе Песков (Донецкая область) двое военных погибли, 11 получили ранения разной степени тяжести.