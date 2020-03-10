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10.03.20 16:16

Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Теруправлением ГБР, расположенным в городе Львов, блокировали коррупционную схему, организованную должностными лицами Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, должностные лица наладили механизм получения неправомерной выгоды за беспрепятственное перемещение вне установленных пунктов пропуска в Евросоюз оптовых партий контрафактных подакцизных табачных изделий.

Инспектора пограничного отряда, который является одним из активных участников сделки, оперативники спецслужбы задержали рядом с рабочим местом после получения $800 за перемещение через государственную границу почти 23 тысяч пачек контрафактных сигарет. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником первого транша.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие участники коррупционной схемы. В частности, проверяется причастность руководства пограничного отряда и сотрудника регионального подразделения УСБУ в прикрытии контрабандных потоков и коррупционных правонарушений.

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Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 01
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 02
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 03
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 04
Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ 05

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