Чиновники Мукачевского погранотряда получали взятки за контрабанду сигарет в Евросоюз, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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По версии следствия, должностные лица наладили механизм получения неправомерной выгоды за беспрепятственное перемещение вне установленных пунктов пропуска в Евросоюз оптовых партий контрафактных подакцизных табачных изделий.

Инспектора пограничного отряда, который является одним из активных участников сделки, оперативники спецслужбы задержали рядом с рабочим местом после получения $800 за перемещение через государственную границу почти 23 тысяч пачек контрафактных сигарет. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником первого транша.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие участники коррупционной схемы. В частности, проверяется причастность руководства пограничного отряда и сотрудника регионального подразделения УСБУ в прикрытии контрабандных потоков и коррупционных правонарушений.

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