Один ребенок погиб, еще двух госпитализировали в результате пожара на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар случился на улице Центральная города Верховцево Верхнеднепровского района.

В результате пожара погиб 1 ребенок и пострадали 2 ребенка: погиб мальчик 2014 года рождения, пострадали мальчик 2016 года рождения и девочка 2019 года рождения.

Пострадавших детей госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи в Каменскую городскую больницу №7.

Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 кв.м.

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области не привлекались.

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