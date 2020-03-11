Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад дома.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

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