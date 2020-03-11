Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
11.03.20 10:26

Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В городе Рени Одесской области во дворе жилого дома произошел взрыв. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад дома.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе

Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция 01
Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция 02
Во дворе жилого дома на Одесчине взорвали гранату, никто не пострадал, - Нацполиция 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100