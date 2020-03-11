Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Товар перевозил гражданин Украины в автомобиле марки "Фольксваген". Украинец ехал в соседнюю страну через пункт пропуска "Устилуг".

"Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели автомобиль для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажника иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки", - сказано в сообщении.

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 000 гривен.

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Напомним, недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили более 3500 медицинских масок вблизи границы с Румынией. Их незаконно пытались переправить через участок "зеленой" границы.





Фото: сайт Госпогранслужбы