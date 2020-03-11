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11.03.20 11:46

Представитель Кабмина в ВР Шуляк подала в отставку: "Быстро "переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад". ФОТО

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Елена Шуляк подала в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

По словам Шуляк, борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и прочее - программы, которые навсегда ассоциироваться с правительством Гончарука, скоро принесут Украине много позитива.

"Быстро "переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый. Новому правительству нужен коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел. С предыдущим составом мне удалось это сделать, ведь с Алексеем [Гончаруком] мы работали вместе задолго до его назначения. Несколько лет мы анализировали законотворческие процессы в Украине и совершенствовали их в команде Офиса эффективного регулирования. Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", - говорится в сообщении.

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Представитель Кабмина в ВР Шуляк подала в отставку: Быстро переобуваться не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад 01
Представитель Кабмина в ВР Шуляк подала в отставку: Быстро переобуваться не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад 02

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