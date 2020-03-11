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11.03.20 13:13

7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

7-летняя девочка нанесла несколько ударов ножом своей бабушке, которая ругалась с ее матерью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммникации Национальной полиции Харьковской области.

В районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницы с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии доставлена 43-летняя жительница села Гениевка.

Полицейские установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения ссорилась со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция 01
7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция 02
7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать на Харьковщине, - Нацполиция 03

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