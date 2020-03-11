Ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цель пятидневного выхода корабля в море - обзор надводной обстановки в Черноморском операционной зоне и отработка элементов оценивания второго уровня курсового задания К-2. Удалось выполнить множество корабельных боевых учений и тренировок. В частности экстренное приготовления катера к бою и походу, действия расчетов в проходе узости в условиях сложной обстановки.





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Из-за резкого ухудшения погодных условий (трехбалльный шторм) выполнить практические артиллерийские стрельбы на полигоне боевой подготовки было невозможно, поэтому командование решило отправиться в укрытие в район Тендровской косы. Там экипаж провел корабельно-боевые учения по противоподводно-диверсионной обороне катера на незащищенном рейде. Учились и борьбе за живучесть на переходе морем и стоянке. При возвращении с задания катера сообщили о "самолетах противника", поэтому отработали учения по противовоздушной обороне корабля на переходе морем.







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После возвращения "Прилук", в море для выполнения поставленных задач вышли два патрульные катера типа "Island".

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