Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрміяInform.

Украинцы и венгры отработали взаимодействие при обеспечении беспрепятственного движения колонн автотранспорта в местах возможного блокирования.

"По легенде учений личный состав и техника коллективных международных сил безопасности KFOR выдвинулись по заданному маршруту. Условные митингующие, роль которых сыграли украинцы, попытались блокировать движение колонны. Венгерские коллеги профессионально отработали элементы противодействия агрессивным протестующим", — сказано в сообщении.

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После этого украинские саперы со служебной собакой выдвинулись к искусственно созданному завалу. Они должны были найти взрывоопасные устройства и в случае их обнаружения — обезвредить.

"Путепрокладчик на базе тягача БАТ-2 из состава инженерной техники украинского контингента ликвидировал остатки завала, и колонна продолжила движение", — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие на "отлично" выполнили стоящие перед ними на учениях задачи.

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