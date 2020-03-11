Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
11.03.20 17:54

Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны. ФОТО

Военнослужащие, которые входят в состав коллективных международных сил безопасности KFOR (Косово, Республика Сербия), провели совместные учения с военными из Венгрии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрміяInform.

Украинцы и венгры отработали взаимодействие при обеспечении беспрепятственного движения колонн автотранспорта в местах возможного блокирования.

"По легенде учений личный состав и техника коллективных международных сил безопасности KFOR выдвинулись по заданному маршруту. Условные митингующие, роль которых сыграли украинцы, попытались блокировать движение колонны. Венгерские коллеги профессионально отработали элементы противодействия агрессивным протестующим", — сказано в сообщении.

Смотрите также: Ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море. ФОТОрепортаж

После этого украинские саперы со служебной собакой выдвинулись к искусственно созданному завалу. Они должны были найти взрывоопасные устройства и в случае их обнаружения — обезвредить.

"Путепрокладчик на базе тягача БАТ-2 из состава инженерной техники украинского контингента ликвидировал остатки завала, и колонна продолжила движение", — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие на "отлично" выполнили стоящие перед ними на учениях задачи.

Также на Цензор.НЕТ: В Польше и странах Балтии проходят крупнейшие за последние 25 лет учения с участием американцев

Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 01
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 02
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 03
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 04
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 05
Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100