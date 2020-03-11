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11.03.20 18:32

Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 01

11 марта 2020 г. состоялись следственные действия на улице Институтский в Киеве. Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия.

Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 02

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Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 03

Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 04
Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР 05

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"Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в г. Киеве", - говорится в сообщении.

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