Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

11 марта 2020 г. состоялись следственные действия на улице Институтский в Киеве. Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия.

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Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.





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"Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в г. Киеве", - говорится в сообщении.