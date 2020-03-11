Фея примирения, ошибка пРезидента, новый вектор от олигархов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фея примирения
Читайте на "Цензор.НЕТ": "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо
Не случайно случайный президент
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский появился на обложке The Guardian. ФОТОрепортаж
Поверьте...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оригинал статьи про Зеленского в The Guardian VS версия ОП: жесткие оценки и комментарии авторов исчезли
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