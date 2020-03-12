Неизвестные в Киеве напали на главврача Института рака Безносенко: повреждены голова и руки, отложены операции. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Безносенко сообщил у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 10 часов вечера на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками", - написал он, добавив, что из-за ушибов головы и ран на руках будет вынужден перенести ближайшие операции.





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Безносенко убежден, что данное нападение связано с конфликтом в Национальном институте рака.

"Не думал, что в 21 веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю что некоторым реально припекает. При жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов", - написал главврач НИР.