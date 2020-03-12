С погибшим на Донбассе воином 131-го разведывательного батальона Ильей Пережогиным простятся завтра на Одесчине. ФОТО
Завтра, 13 марта, в селе Орловка Ренийского района Одесской области в 11.00 начнется прощание с 26-летним Ильей Николаевичем Пережогиным (позывной Князь), уроженцем Молдовы, жителем Орловки, младшим сержантом, военнослужащим 131-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 10 марта на мариупольском направлении от смертельного ранения, полученного во время обстрела наших позиций.