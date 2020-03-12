Гранатометы, пулеметы ПКТ и "Утес": микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту "Лисичанск-Бахмут". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter обнаружили 3 РПГ-7, пулемет ПКТ и "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия, его назначение и конечную точку доставки.

На момент проверки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.

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