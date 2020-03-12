Группировка, координируемая одним из воров в законе из РФ, задержана в Харькове, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того злоумышленники имели "рабочие" связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом.

География деятельности воров распространялась на территорию Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Установлено, что, используя специальные электронные устройства, так называемые "кодграберы", злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, припаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города. На счету злоумышленников несколько десятков краж.

Сотрудники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" провели обыски по местам жительства фигурантов дела на территории города и области. Во время следственных действий изъяты специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, похищенное имущество и денежные средства, полученные преступным путем, а также огнестрельное оружие.

Сейчас два активных участника группировки задержаны. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления и задержания других фигурантов дела.

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