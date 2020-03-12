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12.03.20 15:43

Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо. ФОТО ДНЯ

Презентация Национальной платформы примирения советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, ранее назвавшего войну на Донбассе "внутренним конфликтом", завершилась потасовкой.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в сети Facebook журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый шаг Сивохо к примирению", - говорится в подписи к публикации.

Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо 01

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

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