Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо. ФОТО ДНЯ

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в сети Facebook журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый шаг Сивохо к примирению", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.