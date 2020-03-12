Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, к сделке причастны председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины - чиновник управления обеспечения деятельности руководства Минюста и бывший чиновник этого министерства.

Оперативники спецслужбы установили, что при посредничестве руководителей двух киевских коммерческих структур чиновники требовали от фермера с Кировоградщины 75 тыс. долларов. В такую ​​сумму злоумышленники оценили стоимость его назначения на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона. Обеспечить гарантированное получение должности они обещали через связи экс-чиновника Минюста, который позиционирует себя как "теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам".

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Кроме того злоумышленники требовали от фермера дополнительно выплатить 1 млн долларов. Они убеждали клиента, что он "отобьет" эти деньги после назначения через сдачу в аренду земельных участков площадью более 3 тысячи гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию. Сумму фигуранты дела согласились получать частями.





Трех участников коррупционной схемы правоохранители задержали в одном из столичных бизнес-центров после получения первой части взятки в размере 20 тыс. долларов. А организатора - в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.

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